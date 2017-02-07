12:46
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Общество

Россия не намерена платить за международный аудит Верхненарынского каскада

ПАО «РусГидро» не намерено платить за международный аудит Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, кыргызская сторона неоднократно призывала российскую компанию провести международный аудит в части возврата средств за строительство каскада. Речь о $37 миллионах.

«Отбор международного аудитора — проблема Кыргызстана, так как в наших интересах провести проверку. Россия не хочет за это платить. Однако комиссия не обсуждала, сколько средств потребуется», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Аудит международной компании будет стоить 1,5–2 миллиона долларов.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что это очень большие деньги для республики. Более того, российская сторона должна признать результаты аудита.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44574/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт на Токтогульской ГЭС завершен
Второй агрегат Токтогульской ГЭС готовят к пробному запуску
На Токтогульской ГЭС продолжают устранять последствия аварии
Ремонт Токтогульской ГЭС идет по плану
Энергохолдинг поедет в Россию на переговоры с «РусГидро» по вопросу Верхненарынского каскада
Камбаратинской ГЭС-2 ЕБР выделяет $110 миллионов на строительство второго гидроагрегата
Нацэнергохолдинг опроверг информацию о взрыве на Токтогулке
Госагентству антимонопольного регулирования рекомендовано сократить число внеплановых проверок
В ходе эксперимента лаборатории «нашли» у главы Минздрава сахарный диабет
Алмамбет Шыкмаматов: В случае выявления нарушений при строительстве Верхненарынских ГЭС расследованием займутся прокуратуры КР и РФ
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Секреты борта &#8470;&nbsp;1. Чем кормят президентов Секреты борта № 1. Чем кормят президентов
Бизнес
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom