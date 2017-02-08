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Общество

В Генпрокуратуре не называют вредные для подростков сайты

В Генеральной прокуратуре Кыргызстана отказались назвать ИА «24.kg» интернет-ресурсы, наносящие вред подросткам.

В республике началась проверка интернет-ресурсов, доступных пользователям, с целью оградить несовершеннолетних от вредного воздействия.

В этой связи 7 февраля надзорное ведомство внесло в Октябрьский районный суд столицы исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах, противоправной и запрещенной к распространению на территории КР. Поставлен вопрос об ограничении доступа путем блокировки.

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На вопрос, есть ли какие-то критерии отбора, кто попадет под ограничения, и конкретный список, в пресс-службе ГП КР ответили: «У нас списка нет. И вам его в любом случае не дадут. Только после судебного решения. А когда его вынесут, зависит от суда».
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44639/
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