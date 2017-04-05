О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР

Постановления Правительства КР № 184 от 29 марта 2017 года
О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике
В целях обеспечения прямого действия положений технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
— План мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике (далее — План мероприятий) согласно приложению 1;
— План действий министерств и административных ведомств, задействованных в ведении работ по проектам технических регламентов Евразийского экономического союза, согласно приложению 2.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и столовых вод» от 6 апреля 2011 года № 139 следующее изменение:
— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды.».
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности винодельческой продукции» от 5 июля 2011 года № 356 следующее изменение:
— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции.».
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности спирта этилового, водки и ликероводочных изделий» от 5 июля 2011 года № 357 следующее изменение:
— второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции.».
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности пива» от 14 июля 2011 года № 388 следующее изменение:
— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции.».
6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» от 22 мая 2014 года № 268 следующее изменение:
— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности кормов и кормовых добавок.».
7. Признать утратившими силу:
— постановление Правительства Кыргызской Республики «О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике» от 20 января 2015 года № 15;
— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике» от 20 января 2015 года № 15» от 22 июня 2015 года № 393;
— пункт 7 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 15 ноября 2016 года № 589.
8. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики для обобщения.
9. Министерству экономики Кыргызской Республики:
— ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий;
— обеспечить координацию
10. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.