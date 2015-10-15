По делу Нарымбаева/Коркмазова запросят записи с видеокамер «Белого дома». Ходатайство о приобщении видеозаписей от 7 мая 2015 года в период с 15.00 по 18.00 подала защита экс-руководителя аппарата президента КР Данияра Нарымбаева.

В частности, записи снимут с тех камер, что находились на пути следования депутата Жогорку Кенеша Хаджимурата Коркмазова – от кабинета его коллеги Нургазы Айдарова до кабинета главы аппарата президента.

Судья Абдуразак Боромбаев также удовлетворил ходатайство адвокатов Данияра Нарымбаева в части запроса данных с КПП «Белого дома» о времени входа и выхода из здания помощника депутата Эльмиры Иманалиевой – Ольги Плотниковой.

Последняя выступила посредником при передаче $50 тысяч от Бакыта Нариман уулу (сын осужденного экс-мэра Бишкека Наримана Тюлева – прим. ИА «24.kg») его сестре – Назгуль Тюлеевой. Стоит отметить, что проверяются эти сведения несложно – каждый сотрудник «Белого дома», в том числе и Жогорку Кенеша, имеет электронный чип-ключ для входа в здание.

Однако другие пункты ходатайства – запрос переговоров между Назгуль и Бакытом Тюлеевыми по сервису WhatsApp от 7 мая 2015 года и отчет по входящим/исходящим звонкам телефонных номеров Назгуль Тюлевой и Хаджимурата Коркмазова с 1 января по 7 мая 2015 года – судья оставил без удовлетворения.



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Защита объяснила важность этих данных тем, что о совершенных (и несовершенных) звонках вышеназванных фигурантов дела известно лишь с их слов. «Но эти показания следствие должно доказать! Или опровергнуть… Однако сейчас мы видим, что в основу дела положены недоказанные свидетельства», - пояснил адвокат Илларион Адамян.

Тем не менее, суд встал на сторону государственного обвинения, посчитав, что эти факты не столь важны, ведь есть устные показания свидетелей и подсудимого Хаджимурата Коркмазова.

Следующее судебное заседание назначено на 19 октября.