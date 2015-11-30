«Близкое расстояние»: армия одиночки

Британский актер Скотт Эдкинс прославился в 2006 году, снявшись в отменном фильме «Неоспоримый-2». Спустя четыре года вышло не менее удачное продолжение. Сегодня фанаты так называемых «файтингов» затаились в ожидании новой части «Неоспоримого», запланированной на 2016-й. Перед этим Эдкинс порадовал поклонников лентой «Близкое расстояние».

С первых минут зрителей ожидает яркий экшн. Главный герой – Колтон Макриди – бывалый вояка. Он врывается в особняк к плохим парням, вооруженный лишь крохотным ножом, нейтрализует десяток врагов и спасает племянницу. Разумеется, криминальный картель простить такое не может. Бандиты приезжают на ранчо к Колтону и его родне и пытаются их наказать. Наивные!



Режиссером картины выступил Айзек Флорентайн, умеющий за небольшие деньги снимать зрелищное кино. В союзе с Эдкинсом у них родились две части «Неоспоримого». Зрители ждали качественной постановки и здесь не ошиблись. Этот фильм тоже малобюджетен. Создатели сделали ставку не на компьютерную графику, а на драки и харизму актеров.

Обошлось без трясущейся камеры, к чему все чаще прибегают многие постановщики якобы для придания динамизма происходящему. Можно легко разглядеть приемы Колтона, специализирующегося на тайском боксе и карате. Почти со всеми он разбирается в одну калитку, не получая серьезного урона.

- Ты убил моего брата! – говорит ему очередной недальновидный бандит.

- А теперь твой черед. Поехали!

Тут есть погони, драки, стрельба – все элементы классического боевика. Разговоры только по делу. При этом успевают раскрыться характеры персонажей: герой-одиночка, трус-предатель, мафиози с принципами, коррумпированный полицейский...

Такие фильмы сейчас не в моде. Время их прошло лет 20-25 назад. Минимум сюжета, максимум действий. Происходящее напоминает компьютерную игру. Герой прячется в укрытии, валит наступающих врагов по очереди, забирает их оружие… Единственная слабая сторона «Близкого расстояния» - полное отсутствие интриги. Понятно, что против таких, как Колтон, хоть армию отправляй. Все равно с ним не справиться.

Скотт Эдкинс стал еще крупнее в размерах и по-прежнему в хорошей форме. Его персонаж быстро бегает, здорово дерется, неплохо стреляет. Но он мало отличается от героев Эдкинса из других лент. Актеру не очень везет с ролями. На один удачный фильм приходится два-три проходных. В качестве заслуг на ниве боевиков его уже брали в ленту «Неудержимые-2» (2012). В перспективе может стать хорошей заменой Сталлоне и Шварценеггеру. Если, конечно, данный жанр к тому времени совсем не исчезнет. «Близкое расстояние» показывает, что пока он, скорее жив, чем мертв.

«Близкое расстояние»

США, 2015 год, 90 минут

Режиссер: Айзек Флорентайн

В главной роли: Скотт Эдкинс

Жанр: боевик.

Фото kinopoisk.ru: Скотт Эдкинс в хорошей форме. Его персонаж быстро бегает, здорово дерется, неплохо стреляет