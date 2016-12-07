Радиоактивный груз, задержанный в Кыргызстане, везли для строительной компании

В Государственной пограничной службе Кыргызстана ИА «24.kg» рассказали некоторые подробности задержания на границе радиоактивного груза.

По их данным, шаровая мельница, распылительная сушилка, огнеупорные кирпичи общим весом 37 тонн предназначались для частной строительной компании в Кыргызстане.

В Казахстане состав тщательно не проверяли, так как шел транзитом из Китая в Кыргызстан. «Превышение незначительное, всего на 0,2 микрозиверта, тогда как допустимая норма 0,30 микрозиверта», - отметили в ГПС.

В службе пояснили, что железнодорожный состав передали для дальнейших экспертиз сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций.

В МЧС КР ИА «24.kg» пояснили, что для исследований привлекут специалистов Госсанэпиднадзора и Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству.

«Дальнейшую судьбу груза будут решать они», - отметили в министерстве.