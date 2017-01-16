Крушение «Боинга-747»: самолет пролетел взлетную полосу, фюзеляжем зацепил забор и упал

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Председатель комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов сообщил ИА «24.kg» некоторые подробности крушения самолета.
По его данным, воздушное судно пролетело посадочную полосу, фюзеляжем зацепило забор и упало на дачный поселок близ аэропорта «Манас».
По его словам, он провел с коллегами по комитету небольшое совещание. Они обсудили со специалистами из Агентства гражданской авиации крушение самолета.
«Погибли наши граждане. Это огромная трагедия. Конечно, мы примем решение о компенсации. Завтра у нас заседание комитета. Мы вынесем вопрос на обсуждение. Сейчас нужно выяснить причины аварии. Как нам сказали специалисты, в этих же погодных условиях посадку совершали другие самолеты. Почему не смог приземлиться «Боинг-747», непонятно», - добавил депутат.
В результате падения грузового судна погибли, по предварительным данным, 32 человека, включая членов экипажа.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43239/