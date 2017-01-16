На месте падения самолета возле аэропорта «Манас» работают сто спасателей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, работу ведут один штаб, четыре отдела, четыре пожарных расчета аэропорта, один расчет Бишкекской службы спасения, 25 спасателей МЧС, шесть бригад скорой помощи, также подтянуты милиционеры для оцепления.

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Как сообщается, в 9.30 установлено пять палаток общей вместимостью 60 человек, также работают сто человек от аэропорта «Манас», техника Минтранса и других служб.

Напомним, сегодня в 7.31 возле аэропорта упал на жилые дома грузовой самолет турецких авиалиний «Боинг-747».