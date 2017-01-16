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Турецкий борт дважды заходил на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней

16/01/17 12:00, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Турецкий грузовой борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аэропорту «Манас».

 

По их данным, также борт задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.

 

  • «Он заходил на посадку с востока на запад, и шасси задело здание. При падении он протаранил около 30 жилых домов в поселке», - пояснили в «Манасе». 

В результате падения судна погибли, по предварительным данным, 35 человек, включая членов экипажа.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43244/

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