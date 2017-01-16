Турецкий борт дважды заходил на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней

Турецкий грузовой борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аэропорту «Манас».

По их данным, также борт задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.

«Он заходил на посадку с востока на запад, и шасси задело здание. При падении он протаранил около 30 жилых домов в поселке», - пояснили в «Манасе».

В результате падения судна погибли, по предварительным данным, 35 человек, включая членов экипажа.