Турецкий борт дважды заходил на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней

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Турецкий грузовой борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аэропорту «Манас».
По их данным, также борт задел деревья в
В результате падения судна погибли, по предварительным данным, 35 человек, включая членов экипажа.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43244/