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Крушение «Боинга-747». Сотрудники Кыргызского Общества Красного Полумесяца всю ночь будут дежурить возле городского морга

16/01/17 17:13, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сотрудники Национального Общества Красного Полумесяца Кыргызской Республики в связи с крушением «Боинга» в аэропорту «Манас» всю ночь будут дежурить возле городского морга. Об этом ИА «24.kg» рассказала сотрудник международной организации Бермет Усубалиева.

 

 

По ее словам, они разделились на две группы, одна из которых работает непосредственно на месте трагедии возле аэропорта «Манас», а вторая оказывает психолого-социальную поддержку родственникам погибших, которые прибыли на опознание тел в городской морг.

 

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Как рассказала сотрудник Красного Полумесяца, они организовали сбор гуманитарной помощи, открыли QIWI-счет. В настоящее время представители международной организации обеспечивают родственников погибших горячим чаем, необходимыми медикаментами.

 

«Мы покормили сотрудников морга, ведь им тоже предстоит тяжелая работа в течение ночи», - сказала Бермет Усубалиева.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43299/

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