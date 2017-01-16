Спасатели не разбирают завалы с большими обломками рухнувшего «Боинга-747»

Спасатели пока не разбирают завалы с большими обломками рухнувшего «Боинга-747». Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

«Самолет арендованный, он в течение четырех месяцев производит транзитную посадку именно по рейсу Гонконг - Бишкек – Стамбул. Экипаж не первый раз был в Бишкеке. Представители авиакомпании утверждают, что это опытные члены экипажа. Сегодня утром после получения разрешения на посадку борт пропал с радаров», - сказал он.

«В дачном поселке «Авиатор» проживает около 1,5 тысячи человек. Погибли 32, в том числе 4 пилота. Пострадали 13 человек, с различными телесными повреждениями они находятся в больницах. Кроме того, найдены 9 фрагментов тел. Пока мы не можем сказать, скольким людям они принадлежат. Для этого необходимо провести ряд экспертиз», - добавил Мухамметкалый Абулгазиев.

«Мы закончили очистку большей части территории, остались те места, где находятся большие обломки самолета. По международным требованиям мы не должны трогать их. Но завтра утром начнем. Под фюзеляжной частью тоже есть погибшие», - сказал первый вице-премьер.

«По международным правилам расследованием будут заниматься члены Международного авиационного комитета (МАК). После этого можно говорить о причинах крушения. Черный ящик найден. Завтра после обеда из Москвы прилетают представители МАК. Кроме этого, будет еще две группы от турецкой стороны», - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.