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Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека

4/02/17 13:10, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичной мэрии.

 

Девушка училась в 11-м классе. Сегодня она выбросилась из окна многоэтажки. Подробности происшествия пока неизвестны.

 

В правоохранительных органах отказываются комментировать произошедшее.

 

Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна.

 

В Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

 

Смерть подростков не связывают с этой игрой. В МВД заявили, что в Кыргызстане не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44426/

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