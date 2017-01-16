Кыргызстанец Александр Требунский выиграл «серебро» на соревнованиях по зимнему триатлону в России

Кыргызстанец Александр Требунский выиграл «серебро» на чемпионате Казани по зимнему триатлону. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Евгений Требунский.

По его словам, в зимний триатлон входят беговой кросс, езда на горном велосипеде и бег на лыжах. «Александр впервые надел беговые лыжи и участвовал в данном виде триатлона, - отметил Евгений Требунский. – В ходе двух первых этапов он вместе со спортсменом из Чувашии (чемпионом России) намного опередил остальных участников. На последнем - лыжном - этапе по понятным причинам не смог оказать конкуренции и завершил гонку вторым».