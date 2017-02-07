Сборная КР завоевала 16 медалей на Кубке Казахстана по пятиборью

Сборная КР завоевала 16 медалей на зимнем Кубке Казахстана по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg" сообщил главный тренер команды Виктор Мальцев.

По его словам, состязания прошли в городе Алматы. Участвовали около 300 атлетов из РК и КР, боровшихся за медали в нескольких возрастных группах. Нашу страну представили 40 спортсменов. «Золотыми призерами в командных состязаниях среди юношей группы С стали Руслан Клюкин, Илья Белоусов и Даниил Дорошенко. „Серебро“, но уже в группе, А, завоевали Ильяс Нурланов, Айдар Кенжебаев и Василий Лукьянов. Среди юниоров в индивидуальном зачете „бронзу“ выиграл Родион Хрипченко», — сказал Виктор Мальцев.

«В целом на счету наших ребят одна золотая, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Мы довольны выступлением. У молодых медалистов данного турнира хорошие перспективы», — добавил он.