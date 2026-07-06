13:46
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки

Солнце 5 июля обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Лаборатории солнечной астрономии
Фото Лаборатории солнечной астрономии

Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привел к обновлению рекорда 2025-2026 годов по количеству солнечных вспышек за сутки.

5 июля, с 00 до 24 часов зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек. И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние 2 года, отмечается в сообщении.

Как ожидается, уже сегодня потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад, и, если на звезде не сформируется новых очагов активности, к середине недели она снова впадет в спячку на неопределенное время.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/380851/
просмотров: 3249
Версия для печати
Популярные новости
Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей
Это не&nbsp;соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи Это не соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи
В&nbsp;Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay
Самолет Airbus впервые летел без посадок более суток Самолет Airbus впервые летел без посадок более суток
Бизнес
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
31 июля, пятница
13:43
Ильхам Алиев пригласил Садыра Жапарова с госвизитом в Азербайджан Ильхам Алиев пригласил Садыра Жапарова с госвизитом в А...
13:37
Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали ряд соглашений о сотрудничестве
13:19
В Бишкеке продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников авиации
13:17
Аэропорт «Каракол» примет первый международный рейс в августе
13:13
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан