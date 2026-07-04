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Техноблог

Традиционный рейтинг смартфонов за июнь представили эксперты

Традиционный рейтинг смартфонов за июнь представили эксперты. Информацию предоставил разработчик популярного бенчмарка AnTuTu.

Первое место занял OPPO K13 Turbo 5G — модель ценой ниже 300 долларов обошла камерофоны и флагманы Nubia, OPPO, vivo, Xiaomi и HONOR.

Лидер рейтинга OPPO K13 Turbo 5G получил 96,83  процента положительных оценок. Смартфон оснащен чипом Dimensity 8450, 6,8" AMOLED-экраном, аккумулятором на 7 тысяч миллиампер в час, зарядкой мощностью 80 ватт и двойной камерой 50 + 2 мегапикселя.

Эксперты связывают результат с удачным сочетанием цены и характеристик: за менее чем 300 долларов покупатель получает крупную батарею, AMOLED-дисплей и современный чип. Главный компромисс смартфона — простая камера.

Второе место занял Nubia Z80 Ultra с 96,67 процента положительных оценок. Модель оснащена Snapdragon 8 Elite пятого поколения, 6,85" AMOLED-экраном без вырезов с частотой 144 герца, аккумулятором на 7 тысячч 200 миллиампер в час и зарядкой мощностью 90 ватт. Камера включает 50-мегапиксельный модуль 35 миллиметров с сенсором 1/1,3", 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль 18 миллиметров и 64-мегапиксельный перископический телевик. Ранее этот смартфон удерживал лидерство в рейтинге. Его сильными сторонами остаются фокусные расстояния 35 и 18 миллиметров для уличной фотографии, а также физическая кнопка спуска.

Третью позицию получил OPPO Find X8 Ultra с результатом 95,37 процента. Смартфон оснащен чипом Snapdragon 8 Elite, 6,82" плоским AMOLED-экраном 2K, аккумулятором на 6 тысяч 100 миллиампер в час, проводной зарядкой мощностью 100 ватт и беспроводной зарядкой мощностью 50 ватт. Камера состоит из 50-мегапиксельного основного модуля с сенсором 1/1,3" и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля, 50-мегапиксельного телевика с трехкратным приближением и 2-мегапиксельного модуля Danxia Original Color. Также заявлена цветовая настройка Hasselblad.

Эта модель третий месяц подряд остается в топ-3.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/380711/
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