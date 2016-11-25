WhatsApp под ударом: мошенники атаковали доверчивых пользователей

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с новой атакой мошенников, которые собирают персональные данные, обещая бесплатные перелеты рейсами одной из крупнейших авиакомпаний. Об этом сообщила антивирусная компания Eset.

По ее данным, в сообщениях, которые распространяют злоумышленники, говорится, что пользователь выиграл два авиабилета. Жертве предлагается заполнить анкету и поделиться ей с десятью другими контактами из телефонной книги.

Как только пользователь выполняет требования мошенников, он получает сообщение о «выигрыше» и перенаправляется на фальшивый ресурс, имитирующий сайт авиаперевозчика. Там ему предлагается оставить мобильный номер якобы для связи с организаторами акции. В действительности же пользователя подписывают на дорогостоящую SMS-рассылку.

Жертвами злоумышленников пока стали пользователи WhatsApp, говорящие на английском, немецком, испанском и португальском языках.

ESET советует игнорировать спам в WhatsApp, не участвовать в подобных «акциях» и не оставлять персональные данные на сомнительных площадках. Жертвам мошенников стоит проверить список подключенных SMS-сервисов у своего оператора сотовой связи.