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На кыргызско-казахстанской границе сняли карантинный фитосанитарный контроль

28/10/16 10:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

На кыргызско-казахстанской границе снят карантинный фитосанитарный контроль. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

 

Уточняется, что ведомство получило об этом официальное уведомления из Казахстана.

 


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Напомним, кыргызская сторона сняла посты сразу после открытия таможенной границы в 2015 году, но соседняя республика оставила контроль. В октябре 2016-го коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, по которому обязала Казахстан снять контроль для обеспечения свободы перемещения товаров в рамках ЕАЭС.

 

  • По информации комиссии, Казахстан оставил карантинный фитосанитарный контроль на казахстанско-кыргызском участке границы, тогда как КР сняла его в одностороннем порядке.

По информации комиссии, этот вид контроля отменили решением Высшего Евразийского экономического совета в мае 2015 года. Его наличие приводило к значительным задержкам на границе при вывозе подкарантинных товаров из Кыргызстана в соседнюю республику.

 

  • Комиссия предложила казахстанскому правительству в течение 10 календарных дней с момента вступления решения в силу сообщить о принятии мер по исполнению положений договора о ЕАЭС.

«В то же время ветеринарный контроль остается с обеих сторон. О дате его снятия пока ничего не можем сказать», - добавили в пресс-службе ведомства.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/39024/

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