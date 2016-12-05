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Шавкат Мирзиеев стал новым президентом Узбекистана

5/12/16 17:19, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Шавкат Мирзиеев стал новым президентом Узбекистана. Таковы итоги прошедшего накануне голосования.

 

За кандидатуру представителя Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) проголосовали 88,61 процента избирателей.

 

Предлагаем несколько интересных фактах о новом главе Узбекистана.

 

 

  • Шавкат Миромонович Мирзиеев родился 24 июля 1957 года.

По одним данным, он появился на свет в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. По другим - переехал туда в 1960-е годы, а родился в кишлаке Яхтан Уратюбинской области Таджикистана.

 

  • СМИ не раз заявляли о своих сомнениях в национальной принадлежности Шавката Мирзиеева. Журналисты предполагали, что он не узбек, а таджик.

Так, его предки якобы происходили из знатного рода правителей Таджикистана. Именно поэтому их имена начинаются с приставки «мир», что значит уважаемые, знатные люди. Однако убедительного подтверждения информации нет.

 

  • Шавкат Мирзиеев на 19 лет моложе первого президента страны Ислама Каримова.

Он активно пользуется Интернетом, интересуется мнением общественности, читает оппозиционные СМИ – узбекские службы радио «Свобода» и BBC.

 

 

  • Свою семью в полном составе глава государства представил лишь в день голосования.

Мирзиеевы вместе пришли на избирательный участок. У президента Узбекистана две дочери - Шахноза (Мирзиеева-Шаханова) и Саида, а также сын Даврон.

 

  • Жену Шавката Мирзиеева зовут Зироатхон Хошимова.

Источники утверждают, что она из известной в Ферганской долине и богатой семьи. Никогда не была замечена в официальных поездках и не позировала на светских раутах. У нее нет страниц в соцсетях. Даже имя ее до недавнего времени не было известно широкой публике. Первое упоминание о Зироатхон Хошимовой – в официальной биографии кандидата в президенты Узбекистана, опубликованной на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана.

 

  • Шавката Мирзиеева называют представителем влиятельного самаркандско-бухарского клана.

Также его считают дальним родственником и другом российского миллиардера, этнического узбека Алишера Усманова.

 

 

  • Шавкат Мирзиеев возглавлял кабмин Узбекистана дольше всех предшественников – 13 лет (с декабря 2003 года).

При этом только в 2006-м в СМИ появилась его первая фотография крупным планом.

 

  • Шавкат Мирзиеев считается умеренным политиком.

По мнению экспертов, он продолжит курс, выбранный прежним президентом, как во внутренней, так и во внешней политике.

 

  • Одно из самых обсуждаемых, особенно в социальных сетях, нововведений нового лидера Узбекистана – запуск веб-сайта премьер-министра.

На нем каждый желающий может написать свою жалобу. Только за первые две недели работы Мирзиееву, по официальным данным, поступило более 30 тысяч обращений.

 

 

  • После назначения Шавката Мирзиеева исполняющим обязанности главы Узбекистана правительство сделало первые шаги по сближению с Таджикистаном.

Так, МИД Узбекистана сообщил, что стороны намерены активизировать демаркацию границы между двумя государствами. Кроме того, жителям приграничных территорий стало проще пересекать границу, начали открывать дополнительные переходы, оживилась приграничная торговля.

 

  • С приходом к власти Мирзиеева изменились и отношения Узбекистана с Кыргызстаном.

1 октября делегация Кыргызстана посетила по приглашению узбекской стороны Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества.

 

В конце октября с ответным визитом посетили Ош руководители Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, представителей госорганов, культуры, спорта и духовенства. Возглавлял делегацию заместитель премьер-министра Адхам Икрамов.

 

Кроме того, за последние три месяца Кыргызстан и Узбекистан активизировали совместную работу по границам и успели согласовать позиции по 49 спорным участкам.

 

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/41033/

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