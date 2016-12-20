Туркменистан: журналиста радио «Свобода» пытали, в том числе электричеством

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Корреспондент туркменской службы «Радио Свобода» Худайберды Аллашова вместе с семьей арестовали и поместили в тюрьму, где его пытали. Об этом сообщило агентство «Фергана».
Как отмечается, власти обвиняют журналиста в хранении
Подробности того, что стало известно о судьбе журналиста, рассказывает глава туркменской службы «Радио Свобода» Фаррух Юсупов. Видео — «Настоящее время».
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/42002/