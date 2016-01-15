Парламент-2016: изгнание депутатов (часть вторая)

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В наступившем году накал страстей в отдельных фракциях не снизился ни на градус. Так, незаконному лишению мандатов и изгнанию из парламента подверглись Эльмира Джумалиева, Чолпон Эсенаманова, а судьба депутата Урмата Ишенбекова висит на волоске.
Как остановить этот «поток беженцев»?
В пресс-конференции принимают участие:
Турсунбек Акун – председатель Национального совета по мониторингу выборов в КР,
Кусеин Исаев – член НС, профессор,
Кайрат Осмоналиев – эксперт, профессор
URL: http://www.24.kg/video/26080/