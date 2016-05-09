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Хаджимурат Коркмазов просит не беспокоиться

9/05/16 08:40, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Адвокаты Хаджимурата Коркмазова озвучат его убедительную просьбу, адресованную ко всем заинтересованным и почти не заинтересованным лицам по небезызвестному делу, рассматриваемому сейчас в Бишкекском городском суде.

В чем состоит суть и соль просьбы экс-депутата?

В пресс-конференции принимают участие
Кайрат Загибаев, Олеся Лепесова - адвокаты.

URL: http://www.24.kg/video/31609/

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