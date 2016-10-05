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Депутат ЖК КР Жыргалбек Турускулов о закупке и распределении зараженной муки (видеодоказательства)

5/10/16 17:06, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Депутат ЖК КР Жыргалбек Турускулов обнародует факты коррупционной закупки продуктов питания. В частности, представит исчерпывающую информацию о ввозе и распределении зараженной и опасной для здоровья муки.

 

Жыргалбек Турускулов - депутат ЖК КР.

 

URL: http://www.24.kg/video/37821/

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