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Круглый стол «Политический сезон-2016: цели и риски»

6/10/16 09:28, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Центр политико-правовых исследований совместно с ИА «24.kg» проводят круглый стол.

Мало кто ожидал такого активного начала нового политического сезона. Скандальные взаимные обвинения политиков, демарши, аргументы за и против проведения референдума и по вопросу внесения изменений в Конституцию КР, призывы к роспуску парламента и отставке правительства…

Что в действительности происходит на политическом поле-2016? Известные эксперты обсудят, каким они видят дальнейшее развитие событий.

Новый политсезон проанализируют:

Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,

Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,

Шерадил Бактыгулов - политолог,

Эльмира Ногойбаева – эксперт, исследователь общественно-политических и социальных процессов,

Марат Казакпаев – политолог.

URL: http://www.24.kg/video/37836/

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