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Один донос - и вы в тюрьме

20/12/16 16:30, Бишкек – ИА «24.kg»

 

 

По ходатайству 300 дольщиков руководитель стройкомпании «ОППС Строй», находящийся под следствием, был отпущен под домашний арест для завершения строительства.

И действительно, на объекте сразу начались работы, но ситуация неожиданно резко изменилась… 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Руслан Хамдамов - глава «ОППС Строй»,

 

Турсунбек Акун - правозащитник,

 

Рустам Абдурауфов– адвокат,

 

представители активной группы дольщиков. 

URL: http://www.24.kg/video/41971/

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