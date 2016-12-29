30 арендаторов против администрации «Бишкек-парка»: на чьей стороне аппарат президента

Тридцать бывших арендаторов ТЦ «Бишкек-парк» оспаривают свои права в судебном порядке.



Но администрация торгового центра заявляет, что шансы арендаторов на справедливое рассмотрение дела в суде ничтожны, так как руководство «Бишкек-парка» имеет надежную поддержку чиновников аппарата президента.



Так ли это на самом деле?



В пресс-конференции принимает участие



Качкын Булатов – правозащитник.