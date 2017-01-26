Народная лотерея: оптимистичное решение неунывающего бизнеса

В страну возвращается лотерейный бизнес. Наконец-то столь популярные у кыргызстанцев билеты «Белек» и моментальной лотереи с выигрышем от 200 до 5 миллионов сомов получили законное право на розыгрыш.

О дальнейшем развитии лотерейного бизнеса и, главное, непростом пути восстановления его в правах расскажут журналистам на пресс-конференции:

Абделзакир Рысбаев – глава ОАО «Райдер Ассошиэйтс»,

Мирлан Даулетбаков – коммерческий директор,

Улан Маматов – финансовый директор.