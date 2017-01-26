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Народная лотерея: оптимистичное решение неунывающего бизнеса

26/01/17 15:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

 

В страну возвращается лотерейный бизнес. Наконец-то столь популярные у кыргызстанцев билеты «Белек» и моментальной лотереи с выигрышем от 200 до 5 миллионов сомов получили законное право на розыгрыш.

 

О дальнейшем развитии лотерейного бизнеса и, главное, непростом пути восстановления его в правах расскажут журналистам на пресс-конференции:

 

Абделзакир Рысбаев – глава ОАО «Райдер Ассошиэйтс»,

 

Мирлан Даулетбаков – коммерческий директор,

 

Улан Маматов – финансовый директор. 

URL: http://www.24.kg/video/43918/

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