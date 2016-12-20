Кыргызско-Индийский биомедицинский исследовательский центр завершил второй этап работы

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Кыргызстан и Индия отметили успешное завершение второго этапа работы лаборатории на перевале Суек и испытаний в ноябре и декабре 2016 года. Об этом говорится в совместном заявлении стран о партнерстве, солидарности и развитии многопланового сотрудничества.
Официальный Дели высоко оценил поддержку Бишкека, оказываемую Кыргызско-Индийскому горному биомедицинскому исследовательскому центру. Обе страны договорились продолжить научную деятельность и расширить сферу исследований.
«Президент Алмазбек Атамбаев высоко оценил содействие индийской стороны в создании телемедицинской сети в Кыргызстане и ее расширении на регионы страны. Стороны выразили удовлетворение взаимодействием в сфере здравоохранения, отметили тесные связи между частными госпиталями, включая регулярные визиты врачей из частных госпиталей Индии в Кыргызстан», - говорится в заявлении.
Отмечается, что Кыргызстан остается популярным направлением для получающих медицинское образование индийских студентов.
Совместное заявление принято по итогам переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
URL: http://www.24.kg/vlast/42004/