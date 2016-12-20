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Кыргызско-Индийский биомедицинский исследовательский центр завершил второй этап работы

20/12/16 19:23, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Кыргызстан и Индия отметили успешное завершение второго этапа работы лаборатории на перевале Суек и испытаний в ноябре и декабре 2016 года. Об этом говорится в совместном заявлении стран о партнерстве, солидарности и развитии многопланового сотрудничества.

 

Официальный Дели высоко оценил поддержку Бишкека, оказываемую Кыргызско-Индийскому горному биомедицинскому исследовательскому центру. Обе страны договорились продолжить научную деятельность и расширить сферу исследований.

 

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«Президент Алмазбек Атамбаев высоко оценил содействие индийской стороны в создании телемедицинской сети в Кыргызстане и ее расширении на регионы страны. Стороны выразили удовлетворение взаимодействием в сфере здравоохранения, отметили тесные связи между частными госпиталями, включая регулярные визиты врачей из частных госпиталей Индии в Кыргызстан», - говорится в заявлении.

 

Отмечается, что Кыргызстан остается популярным направлением для получающих медицинское образование индийских студентов.

 

Совместное заявление принято по итогам переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 

 

URL: http://www.24.kg/vlast/42004/

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