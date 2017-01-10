Зять Дональда Трампа отказался от зарплаты на посту советника президента

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер решил отказаться от зарплаты на посту старшего советника главы государства. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на переходной штаб представителя Республиканской партии.

Джаред Кушнер будет «тесно взаимодействовать» с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибэсом и Стивеном Бэнноном», который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США.

Дональд Трамп выразил уверенность, что его зять «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе».

По данным ВВС, 35-летний Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа, на посту в Белом доме ему придется заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики. У него, как и у Трампа, нет опыта государственного управления.

Его назначение на должность в администрацию президента не стало неожиданностью, однако вызвало противоречивую реакцию. Американские СМИ отмечают, что пока неясно, не нарушает ли это назначение закон, запрещающий кумовство, и не приведет ли оно к конфликту интересов.

Джаред Кушнер женат на дочери Трампа Иванке

Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал девелоперскую империю от отца, Чарльза Кушнера. Кроме того, Джаред Кушнер - издатель, в возрасте 25 лет он приобрел газету New York Observer.