Албек Ибраимов заверил, что не организовывал акцию в свою поддержку

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Вновь избранный мэром Албек Ибраимов заявил сегодня журналистам, что не организовывал акцию в свою поддержку.
«Я не знаю, зачем организовали акцию. Спросите у них, я не организовал ничего, - сказал Ибраимов, отвечая на вопрос ИА «24.kg». - Я так же, как и вы, здесь сидел, в здании. На улицу не выходил».
На вопрос, получали ли митингующие разрешение на это от местных властей, мэр ответил, что это был стихийный митинг. «Если будут нарушения, то милиция примет меры», - добавил Албек Ибраимов.
Отметим, что во время выборов мэра на улице несколько десятков митингующих скандировали «Ибраимов – наш мэр!». Это было слышно в зале заседаний. Отдельные депутаты заявили, что это давление.
URL: http://www.24.kg/vlast/42993/