Албек Ибраимов заверил, что не организовывал акцию в свою поддержку

Вновь избранный мэром Албек Ибраимов заявил сегодня журналистам, что не организовывал акцию в свою поддержку.

«Я не знаю, зачем организовали акцию. Спросите у них, я не организовал ничего, - сказал Ибраимов, отвечая на вопрос ИА «24.kg». - Я так же, как и вы, здесь сидел, в здании. На улицу не выходил».

На вопрос, получали ли митингующие разрешение на это от местных властей, мэр ответил, что это был стихийный митинг. «Если будут нарушения, то милиция примет меры», - добавил Албек Ибраимов.

Отметим, что во время выборов мэра на улице несколько десятков митингующих скандировали «Ибраимов – наш мэр!». Это было слышно в зале заседаний. Отдельные депутаты заявили, что это давление.