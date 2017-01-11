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Албек Ибраимов заверил, что не организовывал акцию в свою поддержку

11/01/17 12:04, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Вновь избранный мэром Албек Ибраимов заявил сегодня журналистам, что не организовывал акцию в свою поддержку.

 

«Я не знаю, зачем организовали акцию. Спросите у них, я не организовал ничего, - сказал Ибраимов, отвечая на вопрос ИА «24.kg». - Я так же, как и вы, здесь сидел, в здании. На улицу не выходил».

 

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На вопрос, получали ли митингующие разрешение на это от местных властей, мэр ответил, что это был стихийный митинг. «Если будут нарушения, то милиция примет меры», - добавил Албек Ибраимов.

 

Отметим, что во время выборов мэра на улице несколько десятков митингующих скандировали «Ибраимов – наш мэр!». Это было слышно в зале заседаний. Отдельные депутаты заявили, что это давление.

URL: http://www.24.kg/vlast/42993/

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