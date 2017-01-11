Депутаты Бишкекского горкенеша отказались обсуждать работу посуточных квартир и закрытие заправок

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня на внеочередной сессии отказались обсуждать работу посуточных квартир и закрытие незаконных автозаправок.

Нардеп Куванычбек Конгантиев («Кыргызстан») напомнил о июньском взрыве в Бишкеке на проспекте Фучика, когда погибли люди. «После этого создавалась правительственная комиссия, которая вынесла решение о демонтаже, закрытии и перепрофилировании незаконных АЗС. Прошло шесть месяцев. Реакции никакой. Давайте заслушаем информацию», - предложил он.

Конгантиев также попросил коллег заслушать данные по двум другим вопросам - разработке плана детальной планировки и повышению штрафов за работу посуточных квартир. Что касается последнего вопроса, он отметил, что в Оше и Караколе уже начались митинги. «Чтобы предотвратить данные негативные последствия в Бишкеке, нужно обсудить вопрос. Хотя бы чтобы просто знать, что отвечать на встречах с избирателями», - добавил нардеп.

Все эти три предложения не прошли.

На повестке внеочередной сессии стоит один оргвопрос.