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Депутаты Бишкекского горкенеша отказались обсуждать работу посуточных квартир и закрытие заправок

11/01/17 13:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня на внеочередной сессии отказались обсуждать работу посуточных квартир и закрытие незаконных автозаправок.

 

Нардеп Куванычбек Конгантиев («Кыргызстан») напомнил о июньском взрыве в Бишкеке на проспекте Фучика, когда погибли люди. «После этого создавалась правительственная комиссия, которая вынесла решение о демонтаже, закрытии и перепрофилировании незаконных АЗС. Прошло шесть месяцев. Реакции никакой. Давайте заслушаем информацию», - предложил он.

 

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Конгантиев также попросил коллег заслушать данные по двум другим вопросам - разработке плана детальной планировки и повышению штрафов за работу посуточных квартир. Что касается последнего вопроса, он отметил, что в Оше и Караколе уже начались митинги. «Чтобы предотвратить данные негативные последствия в Бишкеке, нужно обсудить вопрос. Хотя бы чтобы просто знать, что отвечать на встречах с избирателями», - добавил нардеп.

 

Все эти три предложения не прошли.

 

На повестке внеочередной сессии стоит один оргвопрос.

URL: http://www.24.kg/vlast/43003/

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