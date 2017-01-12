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Еще один депутат «Ата Мекена» критикует незаконные действия ГКНБ

12/01/17 10:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко высказалась против того, чтобы ГКНБ преследовал пользователей соцсетей за критику президента страны.  

 

Ее возмутило, что сотрудники ГКНБ занимаются не своими прямыми обязанностями, а разработкой граждан, не согласных с политикой властей.

 

Наталья Никитенко считает это покушением на свободу слова.  

 

Депутат отметила, что в Интернете много критики в адрес и депутатов, и чиновников. И это нормально и даже хорошо, что есть граждане, указывающие на недоработки органов власти.

 

«На основании какой статьи Конституции у ГКНБ есть полномочия брать в разработку граждан за высказанное мнение в соцсетях? Одним из самых важных принципов демократии является принцип свободы слова, однако сейчас этот принцип нарушается», - заявила Наталья Никитенко.

 

Она отметила, что если депутаты, как представители народа, не могут обеспечить истинную демократию, то все их громкие заявления и декларации не имеют смысла.

 

Ранее с критикой также выступила другой депутат «Ата Мекена», экс-генпрокурор Аида Салянова.

URL: http://www.24.kg/vlast/43046/

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