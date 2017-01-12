Еще один депутат «Ата Мекена» критикует незаконные действия ГКНБ

Член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко высказалась против того, чтобы ГКНБ преследовал пользователей соцсетей за критику президента страны.

Ее возмутило, что сотрудники ГКНБ занимаются не своими прямыми обязанностями, а разработкой граждан, не согласных с политикой властей.

Наталья Никитенко считает это покушением на свободу слова.

Депутат отметила, что в Интернете много критики в адрес и депутатов, и чиновников. И это нормально и даже хорошо, что есть граждане, указывающие на недоработки органов власти.

«На основании какой статьи Конституции у ГКНБ есть полномочия брать в разработку граждан за высказанное мнение в соцсетях? Одним из самых важных принципов демократии является принцип свободы слова, однако сейчас этот принцип нарушается», - заявила Наталья Никитенко.

Она отметила, что если депутаты, как представители народа, не могут обеспечить истинную демократию, то все их громкие заявления и декларации не имеют смысла.

Ранее с критикой также выступила другой депутат «Ата Мекена», экс-генпрокурор Аида Салянова.