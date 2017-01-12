Дело о депутатских значках. Глава ЦИК: Главное – депутатов зарегистрировали

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что главное не наличие нагрудных знаков у депутатов местных кенешей, а то, что их зарегистрировали парламентариями. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
Глава ЦИК рассказала, что ведомство стремится в короткий срок обеспечить депутатов местных кенешей нагрудными знаками и удостоверениями. Пока выданы временные удостоверения.
Такая практика имеет место во всем мире.
• На закупку нагрудных знаков и удостоверений объявили тендер на 4,5 миллиона и 1,8 миллиона сомов соответственно.
«Торги состоялись, но ОсОО «Медальер», которое должно было изготавливать значки, не соблюдало требования. Сейчас мы ждем решения суда. ЦИК постарается в кратчайшие сроки обеспечить депутатов значками и удостоверениями», - заключила Нуржан Шайлдабекова.
Ранее в ЖК посетовали, что коллеги из местных кенешей не могут полноценно работать без значков.
URL: http://www.24.kg/vlast/43086/