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Дело о депутатских значках. Глава ЦИК: Главное – депутатов зарегистрировали

12/01/17 15:59, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что главное не наличие нагрудных знаков у депутатов местных кенешей, а то, что их зарегистрировали парламентариями. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

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Глава ЦИК рассказала, что ведомство стремится в короткий срок обеспечить депутатов местных кенешей нагрудными знаками и удостоверениями. Пока выданы временные удостоверения.

 

Такая практика имеет место во всем мире.

 

• На закупку нагрудных знаков и удостоверений объявили тендер на 4,5 миллиона и 1,8 миллиона сомов соответственно.

 

«Торги состоялись, но ОсОО «Медальер», которое должно было изготавливать значки, не соблюдало требования. Сейчас мы ждем решения суда. ЦИК постарается в кратчайшие сроки обеспечить депутатов значками и удостоверениями», - заключила Нуржан Шайлдабекова.

 

Ранее в ЖК посетовали, что коллеги из местных кенешей не могут полноценно работать без значков.

URL: http://www.24.kg/vlast/43086/

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