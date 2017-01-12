Дело о депутатских значках. Глава ЦИК: Главное – депутатов зарегистрировали

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что главное не наличие нагрудных знаков у депутатов местных кенешей, а то, что их зарегистрировали парламентариями. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Глава ЦИК рассказала, что ведомство стремится в короткий срок обеспечить депутатов местных кенешей нагрудными знаками и удостоверениями. Пока выданы временные удостоверения.

Такая практика имеет место во всем мире.

• На закупку нагрудных знаков и удостоверений объявили тендер на 4,5 миллиона и 1,8 миллиона сомов соответственно.

«Торги состоялись, но ОсОО «Медальер», которое должно было изготавливать значки, не соблюдало требования. Сейчас мы ждем решения суда. ЦИК постарается в кратчайшие сроки обеспечить депутатов значками и удостоверениями», - заключила Нуржан Шайлдабекова.

Ранее в ЖК посетовали, что коллеги из местных кенешей не могут полноценно работать без значков.