Бакыт Торобаев: Фракция СДПК парализовала работу горкенеша и мэрии Джалал-Абада

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев считает, что в Джалал-Абаде фракция СДПК, оставшись за бортом коалиции большинства, парализовала работу горкенеша и мэрии областного центра.

По его словам, в Кыргызстане складывается порочная практика: если вдруг в коалиции большинства любого горкенеша отсутствует фракция СДПК, то его работу будут любым путем блокировать.

«Судья Мажитов необоснованно приостановил деятельность горкенеша, а городская прокуратура сделала предупреждение. Я могу заявить, что это незаконно, прокуратура превысила полномочия, вмешиваясь в деятельность местных органов власти. Я официально обратился к генеральному прокурору с требованием дать юридическую оценку действиям прокурора Джалал-Абада и привлечь его к ответственности», - отметил Бакыт Торобаев.

Члены фракций СДПК и «Кыргызстан» обратились в Межрайонный суд и прокуратуру, указав на нарушения при проведении первого заседания городского кенеша. До завершения судебных разбирательств сессии горсовета приостановлены.

Процесс по делу назначили на 27 января.

12 января состоялось первое заседание депутатов, где представителям фракций «Онугуу-Прогресс», «Республика - Ата Журт» и «Ата-Журт» вручили мандаты. Три фракции сформировали коалицию большинства.

Депутаты от партий СДПК и «Кыргызстан» не пришли на заседание. Позже, указав на незаконность проведения первого заседания, они заявили, что обратятся в суд.