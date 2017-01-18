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В Кыргызстане оцифруют библиотечные фонды. Об этом на заседании парламента сообщил министр культуры Тугелбай Казаков.
По его словам, в настоящее время население получает всю необходимую информацию посредством Интернета, а библиотеки находятся в плачевном состоянии.
«Помимо оцифровки нашим ведомством запланировано создание интернет-систем и информационного центра. Конечно, все оцифровать не получится, но самые необходимые издания, дай бог, переведем», - сказал Тугелбай Казаков.
Чиновник добавил, что многие региональные библиотеки закрыты, но сотрудники получают зарплату, и если сегодня не перевести книги в электронный формат, то библиотеки превратятся в склад старых книг.
«Библиотеки каждый год должны пополнять свои фонды, увы, они не в состоянии этого сделать», - добавил Тугелбай Казаков.
URL: http://www.24.kg/vlast/43452/