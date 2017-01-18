Алмамбет Шыкмаматов предлагает здания районных библиотек отдать под детсады

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Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов предлагает отдать здания библиотек под детские сады.
«На сегодняшний день библиотеки не нужны, один компьютер и принтер может заменить библиотеку», - сказал он.
А депутат Айнуру Алтыбаева подняла вопрос пополнения книжных фондов библиотек.
«Например, в Баткене в одной из библиотек устаревший книжный фонд. Издания в старых переплетах находятся в плачевном состоянии», - сказала она.
Она спросила министра культуры Тугелбая Казакова, предусмотрены ли денежные средства на пополнение и обновление книжных фондов.
Чиновник ответил, что «вопрос финансирования поднимался неоднократно и озвучивалась просьба включить расходы на пополнение фондов и оформление подписки в защищенные статьи». «Нам много раз было обещано рассмотреть его, но вопрос так и остался висеть в воздухе. Если библиотеки не обновляются и нет подписки на новые издания, следует библиотеки переименовать в склад старых книг», - сказал он.
URL: http://www.24.kg/vlast/43453/