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Алмамбет Шыкмаматов предлагает здания районных библиотек отдать под детсады

18/01/17 14:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов предлагает отдать здания библиотек под детские сады.

 

«На сегодняшний день библиотеки не нужны, один компьютер и принтер может заменить библиотеку», - сказал он.

 

А депутат Айнуру Алтыбаева подняла вопрос пополнения книжных фондов библиотек.

 

«Например, в Баткене в одной из библиотек устаревший книжный фонд. Издания в старых переплетах находятся в плачевном состоянии», - сказала она.

 

Она спросила министра культуры Тугелбая Казакова, предусмотрены ли денежные средства на пополнение и обновление книжных фондов.

 

Чиновник ответил, что «вопрос финансирования поднимался неоднократно и озвучивалась просьба включить расходы на пополнение фондов и оформление подписки в защищенные статьи». «Нам много раз было обещано рассмотреть его, но вопрос так и остался висеть в воздухе. Если библиотеки не обновляются и нет подписки на новые издания, следует библиотеки переименовать в склад старых книг», - сказал он.

URL: http://www.24.kg/vlast/43453/

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