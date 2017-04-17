Фракция «Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента. Об этом ИА «24.kg» сообщили юристы Жогорку Кенеша.
Они пояснили, когда прекращаются полномочия президента.
Кроме того, существует конституционный закон, согласно которому Жогорку Кенеш определил выборы на третье воскресенье ноября. Фракция «Ата Мекен» за это голосовала, а теперь вводит людей в заблуждение, напомнили юристы.
Напомним, сегодня на пресс-конференции депутаты от «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования. Выборы президента должны состояться 27 августа.