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Власть

«Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента

Фракция «Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента. Об этом ИА «24.kg» сообщили юристы Жогорку Кенеша.

Они пояснили, когда прекращаются полномочия президента.

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«Согласно статье 63 Конституции полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента. Поэтому ссылка атамекеновцев на статью 61 часть 1 неуместна. Более того, представьте, а если вдруг выборы (после второго тура) признают несостоявшимися? Конституция не допускает того, чтобы в стране не было президента. Поэтому положение статьи 61, что президент избирается на шесть лет гражданами КР, выступает в данном случае, когда речь идет о дате, как ориентир, а определяющей выступает положение части 2 статьи 63: полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента», — пояснили в ЖК.

Кроме того, существует конституционный закон, согласно которому Жогорку Кенеш определил выборы на третье воскресенье ноября. Фракция «Ата Мекен» за это голосовала, а теперь вводит людей в заблуждение, напомнили юристы.

Напомним, сегодня на пресс-конференции депутаты от «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования. Выборы президента должны состояться 27 августа.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49719/
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