Депутаты требуют от Министерства транспорта и дорог вернуться к первоначальному проекту реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявили депутаты Алтынбек уулу Жунус и Кожобек Рыспаев.

Напомним, из первоначального проекта реконструкции трассы исключили участок дороги почти в 7 километров. По результатам детального проектирования стоимость гражданских работ составила $115,1 миллиона. Из-за дефицита в $23,06 миллиона проект пересмотрели и сократили протяженность проектного участка на 6,9 километра. Таким образом, реабилитации будет подлежать 45,1 километра, а не 52,5, как планировалось. Из первоначального проекта исключен участок дороги от села Новопавловка до села Военно-Антоновка.

«Ремонт дороги начнется после Военно-Антоновки, за постом ГАИ. Общественность обсуждает данный вопрос. Получается, что дорога стала не Бишкек — Кара-Балта, а Сокулук — Кара-Балта. Я хотел бы знать, на какие средства сейчас делают ремонт дороги и повесят ли расходы на бюджет», — возмутился Алтынбек уулу Жунус.

В свою очередь депутат Кожобек Рыспаев уверен, что ремонт дороги должен был начаться от района Киркомстроя. Ведь именно здесь проходит граница Бишкека и Чуйской области

«Проектировщик Кубанычбек Мамаев (экс-глава Группы реализации инвестиционных проектов Минтранса. — прим. ИА «24.kg») на заседании ранее про это говорил. Мы даже договорились вплоть до переноса остановки. Сегодня сказано, что после поста сделают дорогу. Военно-Антоновка и Новопавловка — два больших населенных пункта. Там живет много людей. Посмотрите на состояние дороги там! И этот кусок выпадает из ремонта. Надо внести этот участок обратно в проект», — негодовал Кожобек Рыспаев.