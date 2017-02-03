В Минздраве рассказали, как распознать менингит

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Для менингококковой инфекции характерна цикличность, подъемы заболеваемости повторяются через каждые 10-15 лет. Последний наблюдался в 2015 году, когда заболели 394 человека.
По данным Минздрава, за 2016 год отмечается снижение заболеваемости в 4 раза по сравнению с 2015-м.
Для бактериального менингита характерна зимне-весенняя сезонность с максимальным числом заболеваний в феврале-апреле. При этом около 70 процентов случаев болезни приходится на детей и подростков, из них 50 процентов составляют дети в возрасте от 1 до 5 лет.
За январь 2017-го эпидемиологическая ситуация по бактериальным менингитам стабильная, зарегистрировано 10 случаев против 5 в 2016-м. Рост обусловлен за счет городов Бишкека и Оша.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем.
Источником является человек, инфицированный менингококком. Наибольшую эпидемическую опасность представляют люди, не имеющие клинических признаков болезни, - менингококконосители.
Заражение осуществляется при тесном общении на близком расстоянии. Чаще всего болезнь характеризуется внезапным и неожиданным началом.
Бывают общеинфекционные симптомы:
Менингеальный синдром - это комплекс симптомов, обусловленных воспалительным процессом мозговых оболочек. Типичным в клинике менингококковой инфекции является острое начало болезни с повышением температуры тела до 40-41 градуса, интенсивная головная боль, преобладающая в лобно-височной области, рвота повторная или многократная, не связанная с приемом пищи, не приносящая облегчения, нарушения сознания, судороги. Наиболее характерно вынужденное положение ребенка в кровати, запрокинутая голова/ригидность затылочных мышц.
При своевременно начатом лечении менингит проходит без осложнений. Однако при позднем обращении за медицинской помощью могут возникнуть осложнения (тугоухость или глухота; задержка речи, общее отставание в психическом развитии; гидроцефалия (повышение внутричерепного давления).
Профилактика менингита
При появлении симптомов заболевания ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо как можно скорее обращаться к врачу, так как последствия могут привести к серьезным осложнениям.
Очень важно соблюдать личную гигиену и гигиену в общественных местах, а именно: прикрываться платком при кашле и чихании, проводить своевременно влажную уборку и проветривание помещений.
Чтобы не заболеть, необходимо закаляться и заниматься спортом, своевременно лечить острые и хронические инфекционные заболевания, способные стать причиной развития менингита.
URL: http://www.24.kg/zdorove/44379/