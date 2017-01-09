Приговор по делу правозащитника Азимжана Аскарова вынесут 10 января

В Чуйском областном суде завтра, 10 января, продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Азимжана Аскарова. После реплик сторон ожидается вынесение приговора. Об этом сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно - Кыргызстан».

20 декабря 2016 года завершились прения сторон. Гособвинение попросило суд оставить в силе решения предыдущих инстанций – пожизненное лишение свободы.

Защита Аскарова просила суд оправдать его в связи с отсутствием состава преступления и согласно призыву Комитета ООН по правам человека.

Аскаров заявил о своей невиновности и отверг предъявленные обвинения.

Напомним, Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием Аскарова в тяжелых условиях.