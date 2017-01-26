Голодовка Азимжана Аскарова. Узаконенной пыткой назвали правозащитники его содержание в тюрьме

Пожизненное содержание 66-летнего Азимжана Аскарова в местах лишения свободы - это узаконенная пытка в отношении пожилого больного человека. Об этом сообщили в правозащитной организации «Бир Дуйно - Кыргызстан».

Правозащитники разочарованы приговором коллегии Чуйского областного суда в отношении Азимжана Аскарова.

Сотрудники «Бир Дуйно» провели ряд встреч и консультаций с международными организациями об оказании медицинской, психологической и иной помощи осужденному.

«Его жизни угрожает реальная опасность, которая лежит на совести тех, кто его незаконно преследует», - уверены правозащитники.

Ранее Азимжан Аскаров объявил о бессрочной голодовке.