Голодовка Азимжана Аскарова. Узаконенной пыткой назвали правозащитники его содержание в тюрьме

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Пожизненное содержание 66-летнего Азимжана Аскарова в местах лишения свободы - это узаконенная пытка в отношении пожилого больного человека. Об этом сообщили в правозащитной организации «Бир Дуйно - Кыргызстан».
Правозащитники разочарованы приговором коллегии Чуйского областного суда в отношении Азимжана Аскарова.
Сотрудники «Бир Дуйно» провели ряд встреч и консультаций с международными организациями об оказании медицинской, психологической и иной помощи осужденному.
«Его жизни угрожает реальная опасность, которая лежит на совести тех, кто его незаконно преследует», - уверены правозащитники.
Ранее Азимжан Аскаров объявил о бессрочной голодовке.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43928/