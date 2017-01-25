ЕС призвал Кыргызстан соблюдать международные нормы в деле Азимжана Аскарова

В представительстве ЕС в Кыргызстане прокомментировали вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова, приговоренного коллегией Чуйского областного суда к пожизненному заключению, и призвали Кыргызстан соблюдать международные нормы.

По мнению представителей Евросоюза, суд отклонил все заключения Комитета ООН по правам человека от 21 апреля 2016 года. Они указывали на нарушение прав Азимжана Аскарова по ряду статей Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и призывали немедленно освободить Азимжана Аскарова с параллельной отменой приговора в его отношении.

Адвокаты Азимжана Аскарова заявили, что обжалуют решение суда.

«Европейский союз ожидает от властей Кыргызстана обеспечения полного соответствия судебного разбирательства международным стандартам в области прав человека, а именно стандартам справедливого судебного разбирательства, предусмотренных статьей 14 МПГПП и Уголовно-процессуальным кодексом КР», - говорится в заявлении ЕС.

Евросоюз ожидает, что власти Кыргызстана тщательно изучат доказательства жестокого обращения с Азимжаном Аскаровым в период его нахождения под стражей, о чем упоминается в заключениях Комитета ООН.

«Полное соблюдение своих международных обязательств в области прав человека, в том числе мнений Комитета ООН по правам человека, имеет большое значение для поддержания международного статуса КР, известной и уважаемой за приверженность демократии», - добавляют в ЕС.