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Дело Азимжана Аскарова. Его адвокат верит, что приговор будет правосудным
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Дело Азимжана Аскарова. Его адвокат верит, что приговор будет правосудным

10/01/17 10:28, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Адвокат Азимжана Аскарова Нурбек Токтакунов в ответ на выступление представителей гособвинения в суде по делу Азимжана Аскарова заявил, что не мог полноценно осуществлять защиту, так как ему угрожали и хотели сжечь.

 

По его словам, мнение прокуроров о том, что решение Комитета ООН по правам человека в отношении Аскарова исполнено, необоснованно.

 

«В своем заключении Комитет ООН рекомендует и настаивает на немедленном освобождении Азимжана Аскарова и восстановлении его прав. Но этого сделано не было», - сказал Нурбек Токтакунов.

 

Он добавил, что сегодня важнейшее заседание, и сегодня должен быть вынесен приговор Азимжану Аскарову. Адвокат надеется, что приговор будет правосудным.

 

Правозащитник Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера на юге страны во время ошских событий в июне 2010 года.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42887/

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