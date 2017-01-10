Дело Азимжана Аскарова. Его адвокат верит, что приговор будет правосудным

Адвокат Азимжана Аскарова Нурбек Токтакунов в ответ на выступление представителей гособвинения в суде по делу Азимжана Аскарова заявил, что не мог полноценно осуществлять защиту, так как ему угрожали и хотели сжечь.

По его словам, мнение прокуроров о том, что решение Комитета ООН по правам человека в отношении Аскарова исполнено, необоснованно.

«В своем заключении Комитет ООН рекомендует и настаивает на немедленном освобождении Азимжана Аскарова и восстановлении его прав. Но этого сделано не было», - сказал Нурбек Токтакунов.

Он добавил, что сегодня важнейшее заседание, и сегодня должен быть вынесен приговор Азимжану Аскарову. Адвокат надеется, что приговор будет правосудным.

Правозащитник Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера на юге страны во время ошских событий в июне 2010 года.