Дело Азимжана Аскарова. Последнее слово подсудимого

Азимжан Аскаров выступает сейчас в суде с последним словом.

Он утверждает, что не виноват и на месте преступления, где убили милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году, его не было.

Как отмечает правозащитник, следствие в отношение него было проведено предвзято.

«Если я виноват, пусть мой язык отсохнет. Нет никаких доказательств моей вины или других пожизненно осужденных узбеков из Базар-Коргона. Я прошу суд все-таки проверить мои показания на детекторе лжи. Если подтвердится, что я виноват, пусть меня публично приговорят к высшей мере», - сказал Азимжан Аскаров.

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.

Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.