Крушение «Боинга-747». Медики проверят качество воды в дачном поселке

В результате крушения «Боинга-747» в поселке Дачи СУ повреждены водопроводные трубы. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора столичного Департамента здравоохранения Тилек Жантайбеков.

По его словам, накануне МЧС занимался подвозом воды на место ЧП. «Мы эту воду взяли на анализ, результат станет известен завтра. Сегодня также возьмем питьевую воду на бактериологический анализ. Как восстановят водопровод, и оттуда возьмем пробы», - отметил Тилек Жантайбеков.

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов. Разбор завалов продолжается. По данным главы МЧС Кубатбека Боронова, погибших под завалами больше нет.