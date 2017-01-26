Митинг перед зданием Верховного суда завершился

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Митинг перед зданием Верховного суда в Бишкеке завершился.
Как рассказал ИА «24.kg» сопредседатель общественного объединения «Апрель байрагы» Алга Кылычев, который вместе с другими представителями митингующих вошел в здание и встретился с заместителем председателя, Верховный суд не имеет права комментировать действия судей, поэтому обещал рассмотреть обращение участников акции в рамках закона.
Как отметил Алга Кылычев, участники собираются провести круглый стол с участием представителей правоохранительных органов, судов, чтобы обсудить пробелы в судебной системе.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43930/