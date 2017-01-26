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Митинг перед зданием Верховного суда завершился

26/01/17 14:03, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Митинг перед зданием Верховного суда в Бишкеке завершился.

 

Как рассказал ИА «24.kg» сопредседатель общественного объединения «Апрель байрагы» Алга Кылычев, который вместе с другими представителями митингующих вошел в здание и встретился с заместителем председателя, Верховный суд не имеет права комментировать действия судей, поэтому обещал рассмотреть обращение участников акции в рамках закона.

 

Участники митинга перед Верховным судом попытались войти в здание

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«Мы рассказали о фактах попрания прав иностранных инвесторов. Они обещали рассмотреть вопрос в рамках закона и взять его на контроль. Кроме того, до сих пор не найден виновный в апрельских событиях, это Верховный суд тоже должен взять на контроль», - сказал он.

 

Как отметил Алга Кылычев, участники собираются провести круглый стол с участием представителей правоохранительных органов, судов, чтобы обсудить пробелы в судебной системе.

 

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Напомним, сегодня перед зданием Верховного суда прошел митинг, организованный общественными организациями, в том числе объединением «Айкол Ала-Тоо». Основными требованиями участники назвали реформу судебной системы и принятие мер в отношении некоторых персон, среди которых фигурировали фамилии председателей двух районных судов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43930/

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