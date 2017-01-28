Крушение «Боинга-747». Подробности о грузе

Крушение «Боинга-747» под Бишкеком до сих пор окутано тайной. Еще не обнародованы причины трагедии, не найден хозяин груза, отправивший его из Гонконга в Стамбул, не объяснено, для чего борт приземлялся в «Манасе».

По одной из версий, самолет заходил на дозаправку и смену экипажа, по другой – для разгрузки. ИА «24.kg» стало известно, что зажигалки, которые обнаружили на месте ЧП, уже ввозили в страну этим же рейсом.

Сенсация или инсинуация?

После трагедии лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев выступил с заявлением о том, что в аэропорту «Манас» регулярно разгружали контрабанду. Якобы везли ее и в тот злополучный день, 16 января.

«У меня есть письмо от турецкой компании, у них не было надобности заправляться в Кыргызстане. От общественности скрывают правду. Мы должны установить виновных. Гоняясь за прибылью, так рисковать жизнями наших граждан и скрывать правду - это неправильно, - подчеркнул Омурбек Текебаев. - С каждого груза кто-то получал по 25 миллионов прибыли. Это была контрабанда. Правильно, что казахи и россияне нам не доверяют. У нас есть такие дыры, когда товар поступает к нам сухопутным путем или авиарейсами. Что это был за груз, из-за которого погибли наши граждане? Что скрывают? Мы должны все это выяснить».

На месте крушения самолета нашли уцелевшие сотовые телефоны, зажигалки и инструкции к ним на кыргызском языке.

Пути для контрабанды

Президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Асан Токтосунов рассказал ИА «24.kg», какой путь проходит груз, прежде чем его выпустят из аэропорта. Грузовой терминал является одним из подразделений компании. Она отвечает за разгрузку и погрузку самолетов (за исключением багажа пассажиров).

- За все время существования этого рейса мы никогда его не разгружали. Непонятно, почему обвинения в контрабанде идут в адрес аэропорта. Известно, что оформление осуществляет таможня. Говорить, что на борту находился контрабандный груз, это все равно что обвинять покупателя в торговом зале в краже товара, когда он еще не дошел до кассы, - сказал Асан Токтосунов. - Даже если бы груз подлежал выгрузке, я не сомневаюсь, что он прошел бы через таможню.

Что касается инструкций на кыргызском языке, я не знаю, как они там оказались. Их могли подкинуть на место происшествия, или они находились у владельцев домов. Не исключено, что груз в конечном итоге мог оказаться в Бишкеке.

- Поясните…

- В логистике нет правила прямых линий. Действуют географические, политические, экономические, временные показатели. Много лет мы организовываем перевозки из Объединенных Арабских Эмиратов через юго-восток Китая в Кыргызстан. Да, это дольше по времени, но получатели избегают проблем с перевозкой по железной дороге через транзитные страны.

- То есть не исключено, что груз летел из Гонконга в Стамбул, а оттуда мог вернуться в Бишкек?

- В октябре был аналогичный рейс именно из Гонконга. Получатель находится в Бишкеке. Груз отправили в Стамбул, а потом к нам.

- Какая компания ответственна за груз?

- Сейчас мы этого не узнаем. Но в одном из обвинений прозвучало, что для Кыргызстана предназначалось 1,6 тонны товаров. Даже если бы это было правдой, то оставить его в Бишкеке не смогли бы. Груз размещен в судне на палетах с учетом центровки. На одну палету помещается 2,5-3 тысячи килограммов. Никто не будет выгружать здесь товар, чтобы потом заново крепить остальной груз на палетах. Легче отправить его в крупнейший хаб – Стамбул.

Модификация «Боинга-747-400F» позволяет лететь 8,2 тысячи километров. Расстояние от Стамбула до Гонконга – 8 тысяч километров. Это предельное расстояние. Опасно выполнять такие перелеты без дозаправки. Самолет не смог бы зайти на дополнительный круг или уйти на запасной аэродром. Кроме того, нужно учитывать и объем груза на борту.

- В прошлом году уже был случай вывоза контрабанды…

- Тот груз официально прошел регистрацию в грузовом терминале. В документах ставятся печати от терминала, таможни, которая разрешает вывоз груза. После его выпускают из аэропорта. Нам все документы передали. Дальше речь идет о недостоверной декларации, которую оформляли на таможне. Вероятно, поэтому ГСБЭП и возбудила уголовное дело.

В Государственной таможенной службе ИА «24.kg» рассказали, как могли пропустить контрабандный груз. В тот день садилось несколько грузовых самолетов. В таких случаях таможенники не проверяют досконально каждую коробку, а делают это выборочно.

По декларации везли товары народного потребления, а в них спрятали сотовые телефоны, которые не указали в документах. Именно они и считаются контрабандой, а не все 45 тонн груза.

Чей туфля?

Но была ли контрабанда на разбившемся «Боинге»? Хозяин груза не объявился лишь по той причине, что получит от авиаперевозчика нехилую компенсацию. Самолет застрахован на приличную сумму.

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что данные о получателе известны, но они не интересуют экспертов. Единственное, что озвучил МАК: получатель груза в Стамбуле.

Временная депутатская комиссия и общественность подозревают, что на борту самолета перевозили контрабанду. В СМИ появилась информация о грузе, но в представленных документах не указано ни одного юридического или физического лица.

Следовательно, документы не рассеивают подозрения относительно груза, а лишь усиливают их.

После долгого молчания ГКНБ решил внести ясность. Борт осуществлял рейсом ТК 6491 регулярные грузовые перевозки по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту «Манас». Согласно карго-манифесту, в момент крушения на борту самолета находилось 76 тысяч 758 килограммов груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и так далее) при предельной грузоподъемности судна в 116 тысяч 462 килограмма.

Согласно материалам проверки, из общего объема перевозимого груза товар «USB-зажигалки» (электрозажигалки) весом 1 тысяча 902 килограмма заказан представительством компании JTI Kazakhstan LLC в КР и предназначался к доставке из Гонконга в Стамбул для последующей отправки получателю в Кыргызстан 19 января 2017 года рейсом ТК 6528 по маршруту Стамбул – Бишкек.

Пока груз не вывезли из терминала без документов, неверно называть его контрабандой. Тем более что аналогичные зажигалки уже ввозились в республику именно этой компанией, именно этим рейсом, и сомнений в поставках не возникло.

В накладных видно, что груз отправлен из Гонконга в Стамбул рейсом ТК 6491. В Бишкек он прилетел другим рейсом и на «Аэробусе-330».

Точку в этом деле ставить явно рано. Расследование причин крушения самолета продолжается, не решен вопрос с выплатой компенсации турецкой компанией - владелицей самолета. Наверняка появятся и новые интересные подробности о грузе «Боинга-747».