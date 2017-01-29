Неделя-24: что вы могли пропустить

Уходящая неделя выдалась информационно насыщенной. Журналисты агентства отслеживали расследование крушения «Боинга-747», процесс над Азимжаном Аскаровым, защищали медиков, которым чиновники решили заткнуть рты. Были и другие важные и интересные темы.

Читаем вместе

ИА «24.kg» предлагает новую рубрику «Топ-5 книг». В ней известные люди, политики и представители международных организаций будут рассказывать о любимых книгах, книгах о различных сферах нашей жизни. Открыли рубрику сотрудники фонда ЮНИСЕФ, которые рассказали о детских книжках. А сегодня в рубрике «Топ-5 книг», которая обновляется каждое воскресенье в 12.00, вы можете узнать, какие издания по воспитанию детей рекомендует родителям министр образования и науки Кыргызстана.

До и после «Боинга-747»

В пригороде Бишкека продолжаются работы по ликвидации последствий крушения транспортного самолета «Боинг-747». Определен ущерб от авиакатастрофы, пострадавшим и оставшимся без жилья людям оказывают помощь. Комиссия МАК продолжает расследование инцидента. Все последние данные мы собрали в материал «Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно».

Страсти по грузу, который перевозил разбившийся у аэропорта «Манас» турецкий транспортный самолет, не утихают. Появляются все новые подробности, поэтому журналисты ИА «24.kg» собрали всю имеющуюся на сегодня информацию в один материал – «Крушение «Боинга-747». Подробности о грузе».

В результате крушения «Боинга-747» потеряли родителей два ребенка. Истории мальчишек тронули кыргызстанцев до глубины души. После трагедии многие хотели усыновить их. Но в Кыргызстане много и других детей, которые живут в приютах. И, может быть, кто-то захочет подарить семью именно им. ИА «24.kg» представляет пошаговое руководство «Как усыновить ребенка в Кыргызстане».

Зачем Путин едет в Кыргызстан?

Появилась информация о том, что президент России Владимир Путин в феврале посетит Кыргызстан. Это сразу породило массу слухов. Так чего ждать республике от приезда главы РФ? Об этом - в авторском комментарии корреспондента «Коммерсанта» Кабая Карабекова.

Смотрите, кто пришел!

Традиционно в конце недели мы подводим итоги кадровых перестановок в высших и местных органах власти Кыргызстана за неделю. Подробный список всех перемещений можно посмотреть здесь.

Суд решил: Аскарову сидеть

В Чуйском областном суде завершился громкий процесс по пересмотру дела осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова. Приговор ему оставили в силе. ИА «24.kg» представляет хронику судебного процесса,то, что предшествовало этому резонансному делу, и опрос, где читатели могут выразить свое мнение по данному поводу. А вот международные правозащитные организации, а также ООН и ЕС осудили приговор, который суд вынес в отношении Азимжана Аскарова.

Деньги есть, образования нет

Ежегодно Кыргызстан берет кредиты и получает гранты на развитие образования. Миллионы долларов и евро поступают от Европейского союза, Азиатского банка развития, Всемирного банка. Но куда в итоге все исчезает? Какие проекты удалось реализовать? Журналисты ИА «24.kg» разбирались с этим вопросом. Подробнее - в материале «Миллионы на образование. Черные дыры Минфина».

Еще одна тема, связанная с образованием, - то, как обучают в наших вузах. Особенно серьезна проблема с врачами. В настоящее время из числа работающих семейных врачей 79 процентов - лица пред- и пенсионного возраста. Молодежь не идет работать семейными врачами. Выпускники медицинских вузов предпочитают выбирать узкие специальности. Все о проблеме – в материале «Как заставить студента стать семейным врачом?»

Мат в Кыргызстане подорожал

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Кодекс «Об административной ответственности». По нему за нецензурную брань в общественных местах и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие, повысили штрафы и разрешили привлекать хулиганов к общественным работам на 8 часов либо арестовывать на 5 суток. Закон вызвал бурное обсуждение в обществе. А что думают по этому поводу депутаты, общественные деятели и гражданские активисты? Ответы - в рубрике «Перекресток».

Как живется Кыргызстану в союзе

Правительство Кыргызстана подвело итоги полутора лет пребывания страны в ЕАЭС. Чиновники по-прежнему настаивают, что плюсов от союза больше, чем минусов. ИА «24.kg» изучило представленные данные и сопоставило их с реальностью. Что в итоге получилось, читайте в материале «Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются».

Бессловесная нищета медиков

Министерство здравоохранения, вместо того чтобы бороться с проблемами сектора, решило бороться… с врачами. Очевидно, это самое простое, то, что чиновникам по силам. О попытке чиновников заставить врачей замолчать и не дать им общаться с прессой - в материале «Врачам заткнули рты. Кто следующий?». И хотя министр здравоохранения отменил приказ, вызвавший общественный резонанс, наверняка тему попытаются поднять вновь.

Тем более что депутаты парламента не озаботились увеличением бюджета для судмедэкспертизы, не задумались, как заинтересовать молодых специалистов идти работать в медицину. Народные избранники сочли просьбы врачей помочь неуместными и вредящими имиджу страны. Мы же собрали инфографику и сравнили «Льготы для депутатов и привилегии судмедэкспертов».

Спорт как преодоление - и не только проблем

Нашему собеседнику - незрячему триатлету Жалалдину Абдувалиеву спорт помог найти место в жизни, подарил мечту и веру в себя. Его история вызывает и улыбку, и слезы и хорошо отражает отношение к инвалидам в нашем обществе. Об этом и не только атлет рассказал ИА «24.kg».

Горные лыжи развиваются активно, строятся базы, и все больше людей отдают предпочтение этому виду активного отдыха. А как обстоят дела с развитием профессионального спорта? О подготовке атлетов к стартам, проблемах и будущем горных лыж в Кыргызстане- в интервью ИА «24.kg» со старшим тренером сборной страны Игорем Борисовым.