Из-за крушения грузового состава на станции Мерке отменили рейс Бишкек – Екатеринбург

Рейс Бишкек - Екатеринбург из-за крушения грузового состава «Кыргыз темир жолу» на станции Мерке отменили. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в справочной компании.

Очевидцы сообщили, что из-за испорченного дорожного полотна и российские поезда не могут двигаться в Кыргызстан.

В пресс-службе «Кыргыз темир жолу» пояснили, что управлением пассажирских перевозок компании приняты все меры по доставке пассажиров до пункта назначения, где произошло крушение.





Ранее на заседании парламентского комитета независимый эксперт Азамат Такырбашев говорил, что в Кыргызстане надо закрывать железную дорогу.

«С момента обретения Кыргызстаном независимости в 1991 году Кыргызская железная дорога не построила не то, что ни одного километра, ни одного метра. Мало того, нынешнее состояние железных дорог критическое», - говорил Азамат Такырбашев.

Однако в пресс-службе Министерства транспорта и дорог заверяли, что оснований для закрытия дороги нет.

130 километров

898 метров

«Нет оснований закрывать железную дорогу в Кыргызстане. Ежегодно, начиная с 2010 года, проводятся ремонтные работы на железнодорожных путях. С 2011 года закуплено 214 тысяч 747 шпал. Филиал по путевому хозяйству ГП «НК «Кыргыз темир жолу» отремонтировалжелезной дороги. В 2014-м предприятие приобрело 6 тепловозов, каждый из которых стоит $4,7 миллиона. За три последующих года за них рассчитались полностью», - сообщили в ведомстве.

В распоряжении редакции ИА «24.kg» попали документы, датируемые 2014 годом, в которых указано состояние железнодорожного полотна. Оценивает состояние путеизмерительный вагон. В документе указано ограничение скорости на отдельных участках пути, где значение «0» обозначает негодность путей.