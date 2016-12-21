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Энергетики рассказали о причинах аварии на Токтогульской ГЭС

21/12/16 14:48, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

ОАО «Электрические станции» подтвердили ИА «24.kg», что на Токтогульской ГЭС 15 декабря произошел внеплановый вывод из работы гидроагрегата №2 мощностью 300 МВт из-за повреждения его вспомогательного оборудования.

 

В настоящее время определяется характер повреждения на кабельной линии 500 кВ. На месте работает персонал Токтогульской ГЭС, в том числе руководство компании, специалисты по кабельному оборудованию из России и комиссия Госэкотехинспекции.

 

  • Ограничений в подаче электроэнергии нет, работает водноэнергетический режим всех ГЭС. В настоящее время общая мощность всех ГЭС и ТЭЦ является достаточной для покрытия потребления внутри страны.

Компания заверяет, что об аварии оперативно сообщили всем госорганам.

 

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря в 2015 году. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42066/

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